Concert clarinette et orgue à Torfou Torfou Sèvremoine

Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-09 16:00:00

fin : 2025-10-09 17:30:00

2025-10-09

Profitez d’un concert de clarinette et orgue à Torfou

Orgue et musique à Sèvremoine organise un concert clarinette et orgue autour de l’orgue L. Debierre de Torfou.

Le duo composé de Gilles Gastou clarinettiste et Loïc Georgeault (organiste de la cathédrale de Saint-Malo) proposera un programme musical varié qui mettra la clarinette et l’orgue en valeur.

Dimanche 9 novembre 2025 de 16 h à 17 h 30, église Saint-Martin, Torfou, Sèvremoine.

Tarif participation libre aux frais. .

Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@orguesaintmacaire.org

