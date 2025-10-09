Concert clarinette et orgue à Torfou Torfou Sèvremoine
Concert clarinette et orgue à Torfou Torfou Sèvremoine jeudi 9 octobre 2025.
Concert clarinette et orgue à Torfou
Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-10-09 16:00:00
fin : 2025-10-09 17:30:00
2025-10-09
Profitez d’un concert de clarinette et orgue à Torfou
Orgue et musique à Sèvremoine organise un concert clarinette et orgue autour de l’orgue L. Debierre de Torfou.
Le duo composé de Gilles Gastou clarinettiste et Loïc Georgeault (organiste de la cathédrale de Saint-Malo) proposera un programme musical varié qui mettra la clarinette et l’orgue en valeur.
Dimanche 9 novembre 2025 de 16 h à 17 h 30, église Saint-Martin, Torfou, Sèvremoine.
Tarif participation libre aux frais. .
Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@orguesaintmacaire.org
English :
Enjoy a clarinet and organ concert in Torfou
German :
Genießen Sie ein Konzert mit Klarinette und Orgel in Torfou
Italiano :
Concerto di clarinetto e organo a Torfou
Espanol :
Disfrute de un concierto de clarinete y órgano en Torfou
