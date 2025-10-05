Concert clarinette et orgue Place des Vosges Moulins
Début : Dimanche 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
2025-10-05
Concert par Béatrice Berne, clarinette et Loïc Mallié, orgue.
Orgue historique Joseph Merklin (1880) de la cathédrale de Moulins.
Place des Vosges Cathédrale de Moulins
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 08 06 64 droyalexis@gmail.com
English :
Concert by Béatrice Berne, clarinet and Loïc Mallié, organ.
Historic Joseph Merklin organ (1880) at Moulins Cathedral.
German :
Konzert von Béatrice Berne, Klarinette, und Loïc Mallié, Orgel.
Historische Joseph Merklin-Orgel (1880) der Kathedrale von Moulins.
Italiano :
Concerto di Béatrice Berne, clarinetto e Loïc Mallié, organo.
Organo storico Joseph Merklin (1880) nella cattedrale di Moulins.
Espanol :
Concierto de Béatrice Berne, clarinete, y Loïc Mallié, órgano.
Órgano histórico Joseph Merklin (1880) en la catedral de Moulins.
