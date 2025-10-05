Concert clarinette et orgue Place des Vosges Moulins

Concert clarinette et orgue Place des Vosges Moulins dimanche 5 octobre 2025.

Allier

Concert clarinette et orgue Place des Vosges Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

Date(s) :

2025-10-05

Concert par Béatrice Berne, clarinette et Loïc Mallié, orgue.

Orgue historique Joseph Merklin (1880) de la cathédrale de Moulins.

.

Place des Vosges Cathédrale de Moulins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 08 06 64 droyalexis@gmail.com

English :

Concert by Béatrice Berne, clarinet and Loïc Mallié, organ.

Historic Joseph Merklin organ (1880) at Moulins Cathedral.

German :

Konzert von Béatrice Berne, Klarinette, und Loïc Mallié, Orgel.

Historische Joseph Merklin-Orgel (1880) der Kathedrale von Moulins.

Italiano :

Concerto di Béatrice Berne, clarinetto e Loïc Mallié, organo.

Organo storico Joseph Merklin (1880) nella cattedrale di Moulins.

Espanol :

Concierto de Béatrice Berne, clarinete, y Loïc Mallié, órgano.

Órgano histórico Joseph Merklin (1880) en la catedral de Moulins.

L’événement Concert clarinette et orgue Moulins a été mis à jour le 2025-03-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région