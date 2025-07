CONCERT CLARINETTE ET PIANO Rue des Jardins Bédouès-Cocurès

jeudi 24 juillet 2025.

Rue des Jardins Collégiale de Bédouès Bédouès-Cocurès Lozère

Le Duo Aguante vous propose un concert clarinette et piano BILLETERIE Dés 17h 15 le jour du concert TARIF unique 15euros

Joëlle Millour (piano) et Yves Semonnay (clarinette) , se produiront en duo à la Collégiale de Bédouès le jeudi 24 juillet 2025 à 18h , en vous proposant un programme varié d’airs célèbres Entre piano seul et clarinette/piano en abordant un répertoire très étendu de Bach à Piazzola. Le mélange des deux sonorités particulières et l’éclectisme du programme ont été pensés pour vous séduire. Le Duo Aguante s’est produit avec grand succès lors de l’ouverture du 32 ieme Festival de musique de St FLOUR du Pompidou le 1er août dernier .

Le choix dans la variété des styles abordés au cours du déroulement du concert vous transporterons plus d’une heure durant de bonheur et d’enchantement. La complicité entre les deux musiciens tout en nuances et effets sonores vous surprendra, autant que les tempi si différents entre mouvements lents et rapides. Le mélange de la clarinette en bois d’ébène qui fait partie des instruments à vent, et du piano numérique qui reproduit fidèlement l’instrument à cordes frappées , génère un timbre velouté et harmonieux qui enchantera vos oreilles ; Notre soucis constant étant de vous satisfaire et de s’identifier à ce qui vous plaît le plus. Une rencontre autour du verre de l’amitié réunira Public et Musiciens, à l’issu du concert.

UN PROGRAMME TOUT PUBLIC

English :

The Duo Aguante presents a clarinet and piano concert TICKETS: from 5.15 p.m. on the day of the concert PRICE: 15euros

German :

Das Duo Aguante bietet Ihnen ein Konzert mit Klarinette und Klavier KARTENVERKAUF: Ab 17.15 Uhr am Tag des Konzerts EINZELPREIS: 15euros

Italiano :

Il Duo Aguante vi propone un concerto di clarinetto e pianoforte BIGLIETTI: dalle 17.15 del giorno del concerto TARIFFA: 15 euro

Espanol :

El Dúo Aguante le ofrece un concierto de clarinete y piano ENTRADAS: a partir de las 17h15 el día del concierto TARIFA: 15euros

