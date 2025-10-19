Concert Clarisse Lavanant avec Jean-Marc Amis Place Saint-Michel Quimperlé
Concert Clarisse Lavanant avec Jean-Marc Amis Place Saint-Michel Quimperlé dimanche 19 octobre 2025.
Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de l'Assomption Quimperlé Finistère
Début : 2025-10-19 16:30:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Concert duo avec Clarisse Lavanant et Jean-Marc Amis au profit de l'association ITA Centrafrique .
Place Saint-Michel Eglise Notre-Dame de l'Assomption Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 58 44 97 38
