Concert Clarisse Lavanant et Jean-Marc Amis Église Notre-Dame des Flots Treffiagat

Concert Clarisse Lavanant et Jean-Marc Amis

Église Notre-Dame des Flots Rue de l’église Treffiagat Finistère

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10 20:00:00

2025-08-10

Considérée comme l’une des plus belles voix de Bretagne, à la fois ample, chaude et cristalline, Clarisse Lavanant est une auteure-compositrice-interprète qui défend la culture bretonne.

Accompagnée du pianiste Jean-Marc Amis, elle fait résonner toute la puissance et l’émotion de l’âme bretonne, à travers des chants sacrés ou profanes, traditionnels et créations, en français et en breton.

Participation au chapeau. .

Église Notre-Dame des Flots Rue de l’église Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 14 47

