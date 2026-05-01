Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé
Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé dimanche 17 mai 2026.
Plouzévédé
Concert Clarisse Lavanant
Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Pour fêter les 1 an d’ouverture de la chapelle entièrement rénovée. .
Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18
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English : Concert Clarisse Lavanant
L’événement Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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