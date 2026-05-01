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Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé

Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Chapelle Notre-Dame de Berven

Ville : 29440 Plouzévédé

Département : Finistère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouzévédé

Concert Clarisse Lavanant

Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Pour fêter les 1 an d’ouverture de la chapelle entièrement rénovée.   .

Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18 

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English : Concert Clarisse Lavanant

L’événement Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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