Plouzévédé

Concert Clarisse Lavanant

Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Pour fêter les 1 an d’ouverture de la chapelle entièrement rénovée. .

Chapelle Notre-Dame de Berven Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 98 18

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English : Concert Clarisse Lavanant

L’événement Concert Clarisse Lavanant Plouzévédé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX