Concert ClariVal Eglise Saint-Hilaire de Muids Muids
Concert ClariVal Eglise Saint-Hilaire de Muids Muids samedi 27 septembre 2025.
Concert ClariVal
Eglise Saint-Hilaire de Muids 2 rue nationale Muids Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
L’ensemble de clarinettes ClariVal vous invite à un voyage musical unique, entre Musiques du Monde, Classique et Jazz.
Un programme riche, varié et rythmé qui séduira tous les amateurs de musique. .
Eglise Saint-Hilaire de Muids 2 rue nationale Muids 27430 Eure Normandie soufflesecond@gmail.com
English : Concert ClariVal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert ClariVal Muids a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération