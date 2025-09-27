Concert ClariVal Eglise Saint-Hilaire de Muids Muids

Eglise Saint-Hilaire de Muids 2 rue nationale Muids Eure

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’ensemble de clarinettes ClariVal vous invite à un voyage musical unique, entre Musiques du Monde, Classique et Jazz.

Un programme riche, varié et rythmé qui séduira tous les amateurs de musique. .

Eglise Saint-Hilaire de Muids 2 rue nationale Muids 27430 Eure Normandie soufflesecond@gmail.com

