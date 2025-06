Concert classe de batterie Médiathèque- auditorium Pertuis 25 juin 2025 07:00

Vaucluse

Concert classe de batterie Mercredi 25 juin 2025 à partir de 18h30. Médiathèque- auditorium 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Le Conservatoire de Pertuis présente un concert de la classe de batterie de Mr Richard le mercredi 25 juin à la Médiathèque à 18h30.

Renseignement 04 90 09 67 20

Médiathèque- auditorium 69-72 Av. Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

English :

The Conservatoire de Pertuis presents a concert by Mr. Richard’s drumming class on Wednesday June 25 at the Médiathèque at 6:30pm.

Information 04 90 09 67 20

German :

Das Konservatorium von Pertuis präsentiert ein Konzert der Schlagzeugklasse von Herrn Richard am Mittwoch, den 25. Juni, in der Mediathek um 18.30 Uhr.

Informationen 04 90 09 67 20

Italiano :

Il Conservatorio di Pertuis presenta un concerto della classe di tamburi del signor Richard mercoledì 25 giugno alla Médiathèque alle 18.30.

Informazioni 04 90 09 67 20

Espanol :

El Conservatorio de Pertuis presenta un concierto de la clase de percusión del Sr. Richard el miércoles 25 de junio en la Médiathèque a las 18.30 h.

Información 04 90 09 67 20

