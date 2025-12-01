Concert Classe de piano ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert Classe de piano

ADMS 16 Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Concert des élèves de la classe de Piano de l’ ADMS sous la direction de Zhanna BON.

English :

Concert by students in the ADMS piano class, conducted by Zhanna BON.

