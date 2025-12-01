Concert Classe de piano ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert Classe de piano ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche vendredi 19 décembre 2025.
Concert Classe de piano
ADMS 16 Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Concert des élèves de la classe de Piano de l’ ADMS sous la direction de Zhanna BON.
+33 6 77 93 04 09
English :
Concert by students in the ADMS piano class, conducted by Zhanna BON.
