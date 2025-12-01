Concert Classe de piano ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert Classe de piano ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche vendredi 19 décembre 2025.

Concert Classe de piano

ADMS 16 Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Concert des élèves de la classe de Piano de l’ ADMS sous la direction de Zhanna BON.
  .

ADMS 16 Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09 

English :

Concert by students in the ADMS piano class, conducted by Zhanna BON.

L’événement Concert Classe de piano Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2025-12-08 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme