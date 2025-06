Concert Classes de clarinette, chant et trombone – Pôle Jeunesse Chablis 24 juin 2025 19:00

Yonne

Concert Classes de clarinette, chant et trombone Pôle Jeunesse 7 Rue du Cantarra Chablis Yonne

Gratuit

Début : 2025-06-24 19:00:00

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Venez découvrir les talents des élèves des classes de clarinette, chant et trombone de l’École de Musique et de Danse de la 3CVT. Un concert intimiste qui mettra en valeur la diversité et la richesse de ces trois disciplines musicales.

Une soirée musicale authentique dans le cadre des concerts « Culture en Juin 2025 » ! .

Pôle Jeunesse 7 Rue du Cantarra

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr

