Concert classique à Sain-Martin-le-Redon Saint-Martin-le-Redon

Concert classique à Sain-Martin-le-Redon

Eglise Saint-Martin-le-Redon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

L’association Cubertou Arts et Musique vous propose, cette année encore, de venir assister à un concert de musique classique à l’église.

Venez écouter Gonzalo Acosta, violoniste, accompagné de l’orchestre de chambre de Cubertou.

Bach: Concerto n°1 BWV 1041

Mozart: Adagio K 261

Mozart: Rondo K 373

Bach: Suite n°3 BWV 1068 .

Eglise Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie info@cubertou.biz

English :

Once again this year, the Cubertou Arts et Musique association invites you to attend a classical music concert at the church.

Come and listen to violinist Gonzalo Acosta, accompanied by the Cubertou Chamber Orchestra.

German :

Der Verein Cubertou Arts et Musique lädt Sie auch in diesem Jahr wieder zu einem klassischen Musikkonzert in der Kirche ein.

Hören Sie den Violinisten Gonzalo Acosta, begleitet vom Cubertou-Kammerorchester.

Italiano :

Anche quest’anno, l’associazione Cubertou Arts et Musique vi invita ad assistere a un concerto di musica classica nella chiesa.

Venite ad ascoltare Gonzalo Acosta, violinista, accompagnato dall’Orchestra da Camera di Cubertou.

Espanol :

Un año más, la asociación Cubertou Arts et Musique le invita a asistir a un concierto de música clásica en la iglesia.

Venga a escuchar a Gonzalo Acosta, violinista, acompañado por la Orquesta de Cámara de Cubertou.

