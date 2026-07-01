Concert classique à Touffailles Atelier Petra Tamboer Touffailles

Informations pratiques

Touffailles

Concert classique à Touffailles

Atelier Petra Tamboer 401 route de Vidal Touffailles Tarn-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert classique à Touffailles le dimanche 26 juillet à 18h.

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Atelier Petra Tamboer 401 route de Vidal Touffailles 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie clare.brigstocke@gmail.com

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English :

Classical concert in Touffailles on Sunday, July 26, at 6 p.m.

L’événement Concert classique à Touffailles Touffailles a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy