Concert classique à Touffailles Atelier Petra Tamboer Touffailles
dimanche 26 juillet 2026 · Atelier Petra Tamboer · Touffailles
Informations pratiques
Touffailles
Concert classique à Touffailles
Atelier Petra Tamboer 401 route de Vidal Touffailles Tarn-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert classique à Touffailles le dimanche 26 juillet à 18h.
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Atelier Petra Tamboer 401 route de Vidal Touffailles 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie clare.brigstocke@gmail.com
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English :
Classical concert in Touffailles on Sunday, July 26, at 6 p.m.
L’événement Concert classique à Touffailles Touffailles a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy