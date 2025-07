Concert Classique-Albâtre « Saudades do Brasil » Grainville-la-Teinturière

Concert Classique-Albâtre « Saudades do Brasil » Grainville-la-Teinturière dimanche 20 juillet 2025.

Concert Classique-Albâtre « Saudades do Brasil »

Parc de l’ange gardien Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 18:30:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Pour cette 8ème édition, rendez-vous le dimanche 20 juillet à 18h30 pour un concert en plein air dans le Parc de l’Ange Gardien de Grainville-la-Teinturière.

Cette année, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir la soprano guatémaltèque Adriana González qui chante actuellement Antonia à l’opéra de Zürich dans les contes d’Hoffmann après une saison où elle s’est notamment produite sur les scènes de l’Opéra Royal de Copenhague, du Festival de Printemps de Tokyo, du Teatro Real de Madrid, de l’Opéra de Lausanne et de l’Opéra d’Hambourg. La saison prochaine, elle chantera notamment à l’Opéra de Vienne, au Liceu de Barcelone et au Capitole de Toulouse.

Elle sera accompagnée au piano par Hélio Vida. Tous deux originaires d’Amérique Latine, ils interpréteront ensemble des mélodies latino-américaines, ainsi que des mélodies françaises.

Afin de promouvoir la culture et permettre un accès à tous, nos tarifs restent inchangés cette année encore. N’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant par email, SMS ou téléphone (07.69.66.13.87).

En cas d’intempéries, le concert aura lieu sous les halles de Grainville

Parc de l’ange gardien Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 66 13 87 classique.albatre@gmail.com

English : Concert Classique-Albâtre « Saudades do Brasil »

For this 8th edition, join us on Sunday July 20 at 6:30pm for an open-air concert in the Parc de l’Ange Gardien in Grainville-la-Teinturière.

This year, we have the pleasure and honor of welcoming Guatemalan soprano Adriana González, who is currently singing Antonia in Les contes d’Hoffmann at the Zürich Opera, following a season in which she performed at the Royal Opera House in Copenhagen, the Tokyo Spring Festival, the Teatro Real in Madrid, the Opéra de Lausanne and the Hamburg Opera. Next season, she will sing at the Vienna Opera, Barcelona’s Liceu and Toulouse’s Capitole.

She will be accompanied on piano by Hélio Vida. Both natives of Latin America, they will perform Latin-American melodies together, as well as French melodies.

To promote culture and accessibility for all, our prices remain unchanged again this year. Don’t hesitate to book your tickets now by email, SMS or phone (07.69.66.13.87).

In the event of bad weather, the concert will take place under the halles de Grainville

German :

Ausgabe treffen Sie sich am Sonntag, den 20. Juli um 18:30 Uhr zu einem Open-Air-Konzert im Parc de l’Ange Gardien in Grainville-la-Teinturière.

Dieses Jahr haben wir das Vergnügen und die Ehre, die guatemaltekische Sopranistin Adriana González zu begrüßen, die derzeit am Opernhaus Zürich Antonia in Hoffmanns Erzählungen singt, nach einer Saison, in der sie unter anderem auf den Bühnen der Königlichen Oper Kopenhagen, des Tokioter Frühlingsfestivals, des Teatro Real Madrid, der Opéra de Lausanne und der Hamburger Staatsoper aufgetreten ist. In der nächsten Saison wird sie unter anderem an der Wiener Staatsoper, am Liceu in Barcelona und am Capitol in Toulouse singen.

Am Klavier wird sie von Hélio Vida begleitet. Beide stammen aus Lateinamerika und werden gemeinsam lateinamerikanische Melodien sowie französische Melodien vortragen.

Um die Kultur zu fördern und den Zugang für alle zu ermöglichen, bleiben unsere Preise auch in diesem Jahr unverändert. Zögern Sie nicht, Ihre Plätze schon jetzt per E-Mail, SMS oder Telefon (07.69.66.13.87) zu reservieren.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in den Hallen von Grainville statt

Italiano :

Per questa ottava edizione, unitevi a noi domenica 20 luglio alle 18.30 per un concerto all’aperto nel Parc de l’Ange Gardien di Grainville-la-Teinturière.

Quest’anno siamo lieti e onorati di dare il benvenuto al soprano guatemalteco Adriana González, che attualmente canta Antonia nei Racconti di Hoffmann all’Opera di Zurigo, dopo una stagione in cui si è esibita alla Royal Opera House di Copenaghen, al Festival di Primavera di Tokyo, al Teatro Real di Madrid, all’Opéra de Lausanne e all’Opera di Amburgo. Nella prossima stagione canterà all’Opera di Vienna, al Liceu di Barcellona e al Capitole di Tolosa.

Sarà accompagnata al pianoforte da Hélio Vida. Entrambi originari dell’America Latina, eseguiranno insieme melodie latinoamericane e francesi.

Per promuovere la cultura e l’accesso a tutti, anche quest’anno i nostri prezzi sono invariati. Non esitate a prenotare i vostri biglietti via e-mail, SMS o telefono (07.69.66.13.87).

In caso di maltempo, il concerto si terrà nelle Halles de Grainville

Espanol :

Para esta 8ª edición, acompáñenos el domingo 20 de julio a las 18.30 horas en un concierto al aire libre en el Parc de l’Ange Gardien de Grainville-la-Teinturière.

Este año, tenemos el placer y el honor de recibir a la soprano guatemalteca Adriana González, que canta actualmente Antonia en los Cuentos de Hoffmann en la Ópera de Zúrich, tras una temporada en la que ha actuado en la Ópera Real de Copenhague, el Festival de Primavera de Tokio, el Teatro Real de Madrid, la Ópera de Lausana y la Ópera de Hamburgo. La próxima temporada cantará en la Ópera de Viena, el Liceu de Barcelona y el Capitole de Toulouse.

Estará acompañada al piano por Hélio Vida. Ambos originarios de América Latina, interpretarán juntos melodías latinoamericanas y francesas.

Con el fin de promover la cultura y garantizar el acceso a todos, nuestros precios se mantienen invariables este año. No dude en reservar ya sus entradas por correo electrónico, SMS o teléfono (07.69.66.13.87).

En caso de mal tiempo, el concierto tendrá lugar en las Halles de Grainville

