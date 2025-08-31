Concert classique « Alès Sinfonia » Temple d’Alès Alès

Dimanche 31 août, 18h00

Gratuit

Début : 2025-08-31T18:00:00 – 2025-08-31T19:00:00

Concert donné par les professeurs du Conservatoire Maurice-André, en collaboration avec un chœur symphonique de Montpellier et trois solistes proposent, sous la direction de Philippe Forget.

Temple d'Alès Place du Temple, 30100 Alès

“Vienne Lumières“ : quatre pièces issues des répertoires de Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart et Wojciech Kilar.