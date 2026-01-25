Concert classique Antogny-le-Tillac
L’association Au fil de Vienne organise en partenariat avec l’Académie Jaroussky un concert de musique de chambre, avec 3 jeunes talents de l’Académie Victoria Guilbaud (violon), Celio Torina (violon) et Celia Garetti-Nicole (violoncelle).
Ils interprèteront notamment Haendel, Haydn, Mozart, Paganini et Chostakovitch.
Réservation par téléphone ou AuFildeVienne@orange.fr .
11 Grande Rue Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 35 40 52 aufildevienne@sfr.fr
English :
In partnership with the Académie Jaroussky, the Au fil de Vienne association is organizing a chamber music concert featuring 3 young talents from the Académie: Victoria Guilbaud (violin), Celio Torina (violin) and Celia Garetti-Nicole (cello).
