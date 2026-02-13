Concert classique au château Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Concert classique au château

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert classique au château

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne reçoit les étudiants de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Europe au château de Pierre-de-Bresse.

Ces jeunes virtuoses explorent la période romantique en interprétant en duo et en trio les pièces variées. Émotion assurée dans la salle de concert du château !

Réservation obligatoire. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert classique au château

L’événement Concert classique au château Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-03-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)