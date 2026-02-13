Concert classique au château Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
Concert classique au château Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse samedi 25 avril 2026.
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
2026-04-25
L’Écomusée de la Bresse bourguignonne reçoit les étudiants de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Europe au château de Pierre-de-Bresse.
Ces jeunes virtuoses explorent la période romantique en interprétant en duo et en trio les pièces variées. Émotion assurée dans la salle de concert du château !
Réservation obligatoire. .
