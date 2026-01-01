Concert classique, basson et clavecin

Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Concert classique, basson et clavecin. Henry wild et Armelle Choquard vous propose un voyage à travers un concert enchanteur pour petits et grands. Venez profitez de ce moment à la salle des fêtes de Coudray au Perche.

Concert classique, basson et clavecin. Henry wild et Armelle Choquard vous propose un voyage à travers un concert enchanteur pour petits et grands. Venez profitez de ce moment à la salle des fêtes de Coudray au Perche ! .

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classical concert, bassoon and harpsichord. Henry wild and Armelle Choquard take you on an enchanting concert journey for young and old. Come and enjoy this moment at the Coudray au Perche village hall.

L’événement Concert classique, basson et clavecin Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-16 par OTs DU PERCHE