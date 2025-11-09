CONCERT CLASSIQUE Cans et Cévennes

CONCERT CLASSIQUE

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert classique avec Laure Schappler au violon et Isabelle Teissier du Cros au piano.

Répertoire classique (fin 19ème siècle) avec quelques escapades dans l’Argentine du 20ème siècle et la musique de film Piazzola, Grappelli, Kreisler, Debussy, Fauré, Rachmaninov…

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Classical concert with Laure Schappler on violin and Isabelle Teissier du Cros on piano.

Classical repertoire (late 19th century) with some trips to 20th-century Argentina and film music: Piazzola, Grappelli, Kreisler, Debussy, Fauré, Rachmaninov…

German :

Klassisches Konzert mit Laure Schappler an der Violine und Isabelle Teissier du Cros am Klavier.

Klassisches Repertoire (Ende 19. Jahrhundert) mit einigen Ausflügen in das Argentinien des 20. Jahrhunderts und Filmmusik: Piazzola, Grappelli, Kreisler, Debussy, Fauré, Rachmaninow…

Italiano :

Concerto classico con Laure Schappler al violino e Isabelle Teissier du Cros al pianoforte.

Repertorio classico (fine XIX secolo) con qualche escursione nell’Argentina del XX secolo e nella musica da film: Piazzola, Grappelli, Kreisler, Debussy, Fauré, Rachmaninov…

Espanol :

Concierto clásico con Laure Schappler al violín e Isabelle Teissier du Cros al piano.

Repertorio clásico (finales del siglo XIX) con algunos viajes a la música argentina y cinematográfica del siglo XX: Piazzola, Grappelli, Kreisler, Debussy, Fauré, Rachmaninov…

