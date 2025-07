Concert classique Ecole de musique Castelnau-Rivière-Basse

L’Association Écoute Parole Création a le plaisir d’annoncer un concert unique en son genre, mettant en lumière le talent de jeunes musiciens prometteurs, Eden Vitse et Mathieu Poux.

Lors de cette soirée musicale, le public aura l’opportunité d’apprécier une interprétation de la célèbre Sonate N°14 de Ludwig van Beethoven, également connue sous le nom de « Sonate au Clair de Lune ». Ce chef-d’œuvre du répertoire classique sera mis à l’honneur par ces jeunes artistes, offrant une expérience musicale de haute qualité.

L’Association Écoute Parole Création est engagée dans la promotion de la culture et le soutien des jeunes talents locaux. Ce concert s’inscrit dans cette démarche, offrant une plateforme d’expression à Eden Vitse et Mathieu Poux, et permettant au plus grand nombre d’accéder à la musique classique.

English :

The Association Écoute Parole Création is pleased to announce a unique concert showcasing the talents of two promising young musicians, Eden Vitse and Mathieu Poux.

During this musical evening, the public will have the opportunity to enjoy a performance of Ludwig van Beethoven’s famous Sonata N°14, also known as the « Moonlight Sonata ». This masterpiece of the classical repertoire will be brought to life by these young artists, offering a musical experience of the highest quality.

The Association Écoute Parole Création is committed to promoting culture and supporting young local talent. This concert is part of this approach, offering a platform for expression to Eden Vitse and Mathieu Poux, and giving the widest possible access to classical music.

German :

Der Verein Écoute Parole Création freut sich, ein einzigartiges Konzert ankündigen zu können, bei dem das Talent der beiden jungen, vielversprechenden Musiker Eden Vitse und Mathieu Poux im Mittelpunkt steht.

An diesem musikalischen Abend wird das Publikum die Gelegenheit haben, eine Interpretation der berühmten Sonate Nr. 14 von Ludwig van Beethoven zu genießen, die auch als « Mondscheinsonate » bekannt ist. Dieses Meisterwerk des klassischen Repertoires wird von diesen jungen Künstlern gewürdigt und bietet ein hochwertiges Musikerlebnis.

Der Verein Écoute Parole Création setzt sich für die Förderung der Kultur und die Unterstützung junger lokaler Talente ein. Dieses Konzert ist Teil dieser Bemühungen und bietet Eden Vitse und Mathieu Poux eine Plattform, um sich auszudrücken, und ermöglicht einem möglichst breiten Publikum den Zugang zu klassischer Musik.

Italiano :

L’Associazione Écoute Parole Création è lieta di annunciare un concerto unico che mette in luce il talento di due giovani musicisti promettenti, Eden Vitse e Mathieu Poux.

Durante questa serata musicale, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’esecuzione della famosa Sonata n. 14 di Ludwig van Beethoven, nota anche come « Sonata al chiaro di luna ». Questo capolavoro del repertorio classico sarà portato in vita da questi giovani artisti, offrendo un’esperienza musicale di altissima qualità.

L’Associazione Écoute Parole Création si impegna a promuovere la cultura e a sostenere i giovani talenti locali. Questo concerto fa parte di questo approccio, fornendo una piattaforma espressiva a Eden Vitse e Mathieu Poux e consentendo al maggior numero possibile di persone di accedere alla musica classica.

Espanol :

La Asociación Écoute Parole Création se complace en anunciar un concierto único en el que se mostrará el talento de dos jóvenes y prometedores músicos, Eden Vitse y Mathieu Poux.

Durante esta velada musical, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una interpretación de la famosa Sonata nº 14 de Ludwig van Beethoven, también conocida como la « Sonata Claro de Luna ». Esta obra maestra del repertorio clásico cobrará vida de la mano de estos jóvenes artistas, que ofrecerán una experiencia musical de la más alta calidad.

La Asociación Écoute Parole Création está comprometida con la promoción de la cultura y el apoyo a los jóvenes talentos locales. Este concierto forma parte de este enfoque, proporcionando una plataforma de expresión a Eden Vitse y Mathieu Poux, y dando acceso a la música clásica al mayor número de personas posible.

