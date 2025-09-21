Concert classique Château-Musée de Senonches Senonches

Concert classique Dimanche 21 septembre, 11h00, 16h00 Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Concert avec Thomas Grevesse et Nathalie Bailleuil, duo Natsou au château de Senonches

Concert avec Thomas Grevesse et Nathalie Bailleuil, duo Natsou au château de Senonches

Château-Musée de Senonches
1 rue du Château
28250 Senonches
Senonches 28250
Eure-et-Loir
Centre-Val de Loire

Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l'ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L'originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l'entrée de l'ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce « poumon vert ». Parking devant le château

Visite libre, interactive et sensorielle à partager en famille et entre amis.

