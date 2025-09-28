Concert classique chorale Chantemonde Molières

Église Notre-Dame de la Nativité Molières

La chorale Chantemonde interprète la Misatango du compositeur argentin Martin Palmeri, accompagnée par un orchestre, dans le cadre remarquable de l’église de Molières.

Ce compositeur argentin né en 1966 commence à être connu, et reconnu, et son oeuvre est produite environ 3000 fois pas an dans le monde entier.

Après New York, Londres, Paris, Bruxelles et bien d’autres dont le Vatican, voici Molières dans le cadre de sa belle église du XIIIème siècle, inscrite au Patrimoine. .

Église Notre-Dame de la Nativité Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 01 10

