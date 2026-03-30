Concert classique Peña Robin des Bois Dax
Concert classique Peña Robin des Bois Dax vendredi 3 avril 2026.
Concert classique
Peña Robin des Bois 1 RUE STE URSULE Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert de l’orchestre à cordes CORDISSIMO de Dax.
Oeuvres classiques (Scarlatti, Mendelssohn, Vivaldi, Boccherini) et plus récentes (Palladio, Fandango, Libertango , Morrisson jig) .
Peña Robin des Bois 1 RUE STE URSULE Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 31 23 bernardnarbey@yahoo.fr
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English : Concert classique
L’événement Concert classique Dax a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grand Dax
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