Concert classique Peña Robin des Bois Dax

Concert classique

Peña Robin des Bois 1 RUE STE URSULE Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Concert de l’orchestre à cordes CORDISSIMO de Dax.

Oeuvres classiques (Scarlatti, Mendelssohn, Vivaldi, Boccherini) et plus récentes (Palladio, Fandango, Libertango , Morrisson jig) .

Peña Robin des Bois 1 RUE STE URSULE Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 31 23 bernardnarbey@yahoo.fr

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English : Concert classique

L’événement Concert classique Dax a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grand Dax