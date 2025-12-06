Concert classique de Noël Église Saint Joseph Le Tholy

Concert classique de Noël

Église Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Concert classique de Noël par la classe d’orgue, la chorale Accord et à chant et des ensembles.Tout public

Église Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est +33 7 88 82 54 43 ecoledemusique@ccghv.fr

Classical Christmas concert by the organ class, the Accord et à chant choir and ensembles.

