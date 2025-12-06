Concert classique de Noël Église Saint Joseph Le Tholy
Concert classique de Noël Église Saint Joseph Le Tholy samedi 6 décembre 2025.
Concert classique de Noël
Église Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Concert classique de Noël par la classe d’orgue, la chorale Accord et à chant et des ensembles.Tout public
0 .
Église Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est +33 7 88 82 54 43 ecoledemusique@ccghv.fr
English :
Classical Christmas concert by the organ class, the Accord et à chant choir and ensembles.
L’événement Concert classique de Noël Le Tholy a été mis à jour le 2025-11-28 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES