Concert classique duo pour violons Galerie des Corsaires Bayonne

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-10-26

Deux musiciennes exceptionnelles, Laura Prieu et Marie-Hélène Chérond, captivent le public par leur maîtrise technique et leur interprétation inspirée, donnant vie à l’œuvre des grands compositeurs.

Elles interprétent des pièces complexes d’Ignaz Pleyel, Henri Wienawski, Louis Spohr qui présentent des défis uniques aux violonistes. Les solistes Laura Prieu et Marie-Hélène Chérond doivent harmoniser leurs jeux et créer une symbiose parfaite tout en exprimant leur individualité musicale. Un concert saisissant de technique et de sensibilité. .

