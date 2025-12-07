Concert classique duo pour violons Galerie des Corsaires Bayonne

Concert classique duo pour violons

Deux musiciennes exceptionnelles, Laura Prieu et Marie-Hélène Chérond, captivent le public par leur maîtrise technique et leur interprétation inspirée, donnant vie à l’œuvre des grands compositeurs.

Elles interprètent des pièces complexes d’Ignaz Pleyel, Henri Wienawski, Louis Spohr qui présentent des défis uniques aux violonistes. Les solistes Laura Prieu et Marie-Hélène Chérond doivent harmoniser leurs jeux et créer une symbiose parfaite tout en exprimant leur individualité musicale.

Un concert saisissant de technique et de sensibilité. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23 lutfijakfar@gmail.com

