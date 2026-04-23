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Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Saint-Simon-de-Bordes

Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Saint-Simon-de-Bordes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Église Saint-Philippe et Saint-Jacques

Adresse : Place de l'Église

Ville : 17500 Saint-Simon-de-Bordes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Simon-de-Bordes

Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge

Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Place de l’Église Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , à l’occasion de l’étang en fête, concert classique et gospel a capella à 18h avec l’ensemble vocal Axis .

Tout public
  .

Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Place de l’Église Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95  contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , on the occasion of l’étang en fête, classical and gospel a capella concert at 6pm with the Axis vocal ensemble.

Open to all

L’événement Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge

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