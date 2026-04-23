Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Saint-Simon-de-Bordes

Saint-Simon-de-Bordes

Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge

Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Place de l’Église Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , à l’occasion de l’étang en fête, concert classique et gospel a capella à 18h avec l’ensemble vocal Axis .



Tout public

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Église Saint-Philippe et Saint-Jacques Place de l’Église Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , on the occasion of l’étang en fête, classical and gospel a capella concert at 6pm with the Axis vocal ensemble.



Open to all

L’événement Concert classique et gospel a capella avec Axis Estivales de Haute-Saintonge Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge