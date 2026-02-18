Concert classique et musiques du monde Eglise Fontaine sur Ay Fontaine-sur-Ay
Concert classique et musiques du monde Eglise Fontaine sur Ay
Eglise de Fontaine sur Aÿ Fontaine-sur-Ay Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Tout public
Venez retrouvez Déborah Lartilleux, Cyril Monnois et Margaux Monnois au Piano, Violoncelle et Alto dans un trio de classique et musiques du monde. .
Eglise de Fontaine sur Aÿ Fontaine-sur-Ay 51160 Marne Grand Est
