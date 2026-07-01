Informations pratiques

Pouldreuzic

Concert Classique et tango

Chemin des Mendiants Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Jean-David ROCHOUX (flûtiste) et Marion Clot (Accordéoniste) présenteront un récital solo et duo autour de la tendresse en musique, en passant de Bach, à Debussy jusqu’aux rythmes effrénés du tango.

Durant 1h30 les deux artistes offriront au public un concert vivant et accessible, avec des clefs d’écoute permettant de profiter au maximum des pièces.

Vous pourrez découvrir (peut-être pour la première fois !) les sonorités riches et contrastées de la flûte et de l’accordéon en formation soliste, ainsi que le timbre unique né de leur rencontre en duo.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir deux jeunes artistes dans un cadre magnifique.

Organisé par Jean david Rochoux. .

Chemin des Mendiants Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 87 95 42 08

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English :

L’événement Concert Classique et tango Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden