Informations pratiques

Fénétrange

Concert classique

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Disparu brutalement il y a quelques mois, Hervé Malblanc fondateur du festival, nous transmet sa passion de la musique depuis près de cinquante années.

Cette schubertiade de deux concerts, propose des œuvres qu’il a tout particulièrement appréciées et s’inscrit tout naturellement dans un hommage à in homme dont la vie a été consacrée à l’art et au bonheur du partage. Concert suivi d’un cocktail dînatoire avec Martine Holveck au foyer du château. Le cocktail est proposé en supplément et n’est pas inclus dans le prix du billet de concert. La réservation est en ligne.Tout public

39 .

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Hervé Malblanc, the festival’s founder, who passed away suddenly a few months ago, has been sharing his passion for music with us for nearly fifty years.

This Schubert festival, consisting of two concerts, features works that he particularly enjoyedand is a natural tribute to a man whose life was devoted to art and the joy of sharing. The concert will be followed by an evening cocktail reception with Martine Holveck in the castle’s foyer. The cocktail reception is offered as an additional option and is not included in the concert ticket price. Reservations can be made online.

L’événement Concert classique Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD