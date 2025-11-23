Concert classique Fest Ensemble Astrolabe Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert classique Fest Ensemble Astrolabe Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé dimanche 23 novembre 2025.

Concert classique Fest Ensemble Astrolabe

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

“QUAND LEOPOLD MOZART RENCONTRE LA MUSIQUE DE HAUTE BRETAGNE”

Dans de nombreuses cultures, les noces sont des moments de partage et de sociabilité elles célèbrent l’union, la transmission, la fête. En 1755, Léopold Mozart, le père du célèbre Wolfgang, compose une œuvre intitulée Die Bauernhochzeit (Le Mariage Paysan), inspirée des mélodies festives qu’il aurait entendues à un mariage dans la campagne de Salzbourg. Il compose cette œuvre pour les instruments de l’orchestre classique, en y intégrant, une cornemuse, une vielle à roue et des rythmes dansants, comme un clin d’œil à ces musiques populaires. Les musiciens de l’Ensemble Astrolabe se sont amusés à imaginer ce qu’aurait entendu ce même Léopold Mozart s’il avait assisté à un mariage dans les Côtes d’Armor.

PROGRAMME

• Léopold Mozart Bauernhochzeit (Le Mariage Paysan)

• Airs et chansons traditionnel.les de Centre-Bretagne

• Pièces des contemporains de Mozart (Hoffmeister,

Dittersdorf…) (en cours de finalisation) .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert classique Fest Ensemble Astrolabe Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Destination Pays Bigouden