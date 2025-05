Concert classique – Fleuriel, 24 mai 2025 17:30, Fleuriel.

Allier

Concert classique Eglise Notre dame Fleuriel Allier

Début : 2025-05-24 17:30:00

2025-05-24

Avec Pascale Clément ( Flûte à bec et viole de gambe) et François Clément ( Orgue positif, titulaire des orgues de la cathédrale de Clermont-Ferrand).

Eglise Notre dame

Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique.03140@gmail.com

English :

With Pascale Clément (recorder and viola da gamba) and François Clément (positive organ, organist at Clermont-Ferrand Cathedral).

German :

Mit Pascale Clément ( Blockflöte und Viola da gamba) und François Clément ( Orgelpositiv, Inhaber der Orgeln der Kathedrale von Clermont-Ferrand).

Italiano :

Con Pascale Clément (flauto dolce e viola da gamba) e François Clément (organo positivo, organista della Cattedrale di Clermont-Ferrand).

Espanol :

Con Pascale Clément (flauta dulce y viola de gamba) y François Clément (órgano positivo, organista de la catedral de Clermont-Ferrand).

