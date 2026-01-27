Concert classique Fleuriel

Concert classique

Église Fleuriel Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 19:30:00

2026-04-25

L’association de Trompes de chasse, L’ECHO des CAVES offrira un concert de pièces diverses qui seront commentées

Église Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique03140@gmail.com

English:

L’ECHO des CAVES, a hunting trumpet association, will offer a concert of various pieces with commentary

