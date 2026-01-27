Concert classique Fleuriel
Concert classique Fleuriel samedi 25 avril 2026.
Concert classique
Église Fleuriel Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 19:30:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association de Trompes de chasse, L’ECHO des CAVES offrira un concert de pièces diverses qui seront commentées
.
Église Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique03140@gmail.com
English :
L’ECHO des CAVES, a hunting trumpet association, will offer a concert of various pieces with commentary
