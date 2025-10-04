Concert classique Haendel et airs d’opéra Fénétrange

Concert classique Haendel et airs d’opéra Fénétrange samedi 4 octobre 2025.

Concert classique Haendel et airs d’opéra

Collégiale Saint Rémi Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

Date(s) :

2025-10-04

C’est à Rome qu’Haendel achève son Dixit Dominus , il est alors âgé de 22 ans. Œuvre célébrissime, elle n’est cependant pas si souvent jouée en concert, tant elle demande de travail et de répétitions. Nous bénéficions ici d’une excellente production, qui nous a déjà proposé un mémorable Stabat Mater de Pergolèse, il y a deux années. En prime de magnifiques airs, extraits d’opéras du même Haendel. En clôture du festival, à ne manquer sous aucun prétexte avec la présence Des Paladins et de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin.Tout public

38 .

Collégiale Saint Rémi Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

English :

It was in Rome that Handel completed his « Dixit Dominus », at the age of 22. A celebrated work, it is not so often performed in concert, so much work and rehearsal is required. We benefit here from an excellent production, which already offered us Pergolesi?s memorable « Stabat Mater » two years ago. Bonus: magnificent arias from operas by the same Handel. The festival closes with a not-to-be-missed performance by Des Paladins and the Maîtrise de l?Opéra national du Rhin.

German :

Händel vollendete sein « Dixit Dominus » im Alter von 22 Jahren in Rom, ein berühmtes Werk, das jedoch nicht so oft im Konzert aufgeführt wird, da es so viel Arbeit und Proben erfordert. Wir haben es hier mit einer ausgezeichneten Produktion zu tun, die uns bereits vor zwei Jahren ein denkwürdiges Stabat Mater von Pergolesi präsentiert hat. Dazu kommen wunderschöne Arien aus Opern desselben Händel. Zum Abschluss des Festivals sollten Sie auf keinen Fall das Gastspiel von Des Paladins und der Maîtrise de l’Opéra national du Rhin verpassen.

Italiano :

È a Roma che Handel completò il suo « Dixit Dominus », all’età di 22 anni. Opera celeberrima, non viene eseguita spesso in concerto, perché richiede molto lavoro e prove. Qui abbiamo una produzione eccellente, che ci ha già regalato un memorabile « Stabat Mater » di Pergolesi due anni fa. Come bonus, ci sono alcune magnifiche arie da opere dello stesso Handel. Il festival si chiude con un’imperdibile esibizione di Les Paladins e della Maîtrise de l’Opéra national du Rhin.

Espanol :

Fue en Roma donde Haendel completó su ‘Dixit Dominus’, a la edad de 22 años. Obra célebre, no se interpreta tan a menudo en concierto, pues requiere mucho trabajo y ensayos. Aquí tenemos una excelente producción, que ya nos ofreció un memorable ‘Stabat Mater’ de Pergolesi hace dos años. Como bonus, algunas magníficas arias de óperas del mismo Haendel. El festival se clausura con una actuación ineludible de Les Paladins y la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin.

L’événement Concert classique Haendel et airs d’opéra Fénétrange a été mis à jour le 2025-08-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG