Concert classique Harpe/Violoncelle La Tour Voisine Paris

Concert classique Harpe/Violoncelle La Tour Voisine Paris samedi 11 octobre 2025.

Deux musiciens aux carrières exceptionnelles, une salle intimiste et conviviale, l’occasion rêvée pour écouter puis rencontrer ces deux artistes aux cordes sensibles et puissantes.. Cécile Monsinjon à la harpe et Quentin Fauré au violoncelle.

Concert classique – Duo harpe et violoncelle le 11 octobre à 19h30 à La Tour Voisine.

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T19:30:00+02:00_2025-10-11T20:30:00+02:00

La Tour Voisine 9, passage Madeleine Pelletier (accès par le 13 boulevard du général Jean Simon) 75013 Paris

https://www.helloasso.com/associations/au-pied-de-mon-quartier/evenements/1-concert +33610370178 latourvoisine@gmail.com