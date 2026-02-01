Sa musique puise ses influences dans ses propres héritages en conjuguant poésie et sonorités méditerranéennes, à la croisée de la chanson française et de la musique world.

Héritages : Erella et ses 4 musiciens créent un concert vibrant et métissé, où chaque chanson raconte un fragment d’histoire et de culture.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Plein tarif : 19€

Tarif réduit : 16€

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://www.eventbrite.com/e/1977501476148?af=oddtdtcreator +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



