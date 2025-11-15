Concert classique Hugo Meder Arthur Hinnewinkel Altkirch

Concert classique Hugo Meder Arthur Hinnewinkel

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Hugo Meder violon, Arthur Hinnewinkel piano. Au programme Schubert, Schumann.

Réservations sur www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html

Hugo Meder Violon Arthur Hinnewinkel Piano

Au programme Schubert, Schumann.

Artiste généreux et sensible, chambriste accompli, Hugo Meder délaisse un temps le trio pour la sonate romantique allemande une passion qu’il partage avec Arthur Hinnewinkel, jeune virtuose au piano habité.

A la croisée de ces deux affinités, Schumann s’imposera avec deux œuvres majeures, dont l’énigmatique Sonate no 3.

Quant à Schubert, autre grande figure de la période, il scellera la complicité de cette belle et réjouissante collaboration.

Enfant du pays maintes fois récompensé, Hugo Meder s’est imposé sur la scène internationale avec son trio. Il s’est distingué ce printemps avec un disque unanimement salué par la critique.

Lauréat du prix Thierry Scherz en 2024, Arthur Hinnewinkel est originaire de Wissembourg. Ses interprétations marquantes en mai 2025 au Concours Reine Elisabeth lui ont valu une très belle quatrième place.

Réservation jusqu’au 15 novembre 2025 (inclus) sur www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22

English :

Hugo Meder: violin, Arthur Hinnewinkel: piano. Program: Schubert, Schumann.

For bookings: www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html

German :

Hugo Meder: Violine, Arthur Hinnewinkel: Klavier. Auf dem Programm: Schubert, Schumann.

Reservierungen unter: www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html

Italiano :

Hugo Meder: violino, Arthur Hinnewinkel: pianoforte. Programma: Schubert, Schumann.

Prenotazioni su: www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html

Espanol :

Hugo Meder: violín, Arthur Hinnewinkel: piano. Programa: Schubert, Schumann.

Reservas en: www.ajam.fr/novembre-2025-violon-piano.html

