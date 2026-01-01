Concert Classique & Jazz Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale
Concert Classique & Jazz Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale samedi 10 janvier 2026.
Concert Classique & Jazz
Rue du Docteur et Madame Cocar L’Amérance Cancale Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Classique & Jazz, c’est un album Storyboard , réalisé par Baptiste Bailly et Gwen Cahue, des artistes aux influences World, Jazz et Classique.
Un concert durant lequel l’imaginaire cinématographique embarque le public dans un monde de nuances et de résonnances.
Billetterie www.helloasso.com/associations/musiques-nomades/evenements/gwen-cahue-et-baptiste-bailly .
35260 Ille-et-Vilaine Bretagne
