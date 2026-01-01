Concert Classique & Jazz Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale

Concert Classique & Jazz

Rue du Docteur et Madame Cocar L’Amérance Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Classique & Jazz, c’est un album Storyboard , réalisé par Baptiste Bailly et Gwen Cahue, des artistes aux influences World, Jazz et Classique.

Un concert durant lequel l’imaginaire cinématographique embarque le public dans un monde de nuances et de résonnances.

Billetterie www.helloasso.com/associations/musiques-nomades/evenements/gwen-cahue-et-baptiste-bailly .

Rue du Docteur et Madame Cocar L’Amérance Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

