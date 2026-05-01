Concert classique La Clef des Champs Église Saint Eutrope Janailhac
Concert classique La Clef des Champs Église Saint Eutrope Janailhac dimanche 10 mai 2026.
Janailhac
Concert classique La Clef des Champs
Église Saint Eutrope 3 place de l’Église Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Janailhac Amitiés vous convie à son concert de printemps de musique classique dans la très belle église de Janailhac dans un cadre enchanteur d’un merveilleux petit bourg limousin où l’Isle prends sa source. Ce programme comprendra des œuvres de Debussy, Rossini, Saint Saëns, etc. Ce sont 20 jeunes musiciens de l’orchestre La Clef des Champs de Toulouse qui interpréteront ces belles œuvres sous les voûtes de l’église de Janailhac aux fresques rénovées. .
Église Saint Eutrope 3 place de l’Église Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 31 51 robertboucheron@orange.fr
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English : Concert classique La Clef des Champs
L’événement Concert classique La Clef des Champs Janailhac a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin
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