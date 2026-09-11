Concert classique Mozart Eglise Saint-Martin Bey
samedi 3 octobre 2026 · Eglise Saint-Martin · Bey
Informations pratiques
Bey
Concert classique Mozart
Eglise Saint-Martin Allée de l’Eglise Bey Ain
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des plus belles pages de Mozart.
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Eglise Saint-Martin Allée de l’Eglise Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 80 57 59 asso.bey.arts@gmail.com
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English :
The Kynesis String Quintet will perform some of Mozart’s most beautiful works.
L’événement Concert classique Mozart Bey a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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