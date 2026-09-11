Concert classique Mozart Eglise Saint-Martin Bey

Informations pratiques

Bey

Concert classique Mozart

Eglise Saint-Martin Allée de l’Eglise Bey Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des plus belles pages de Mozart.

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Eglise Saint-Martin Allée de l’Eglise Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 80 57 59 asso.bey.arts@gmail.com

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English :

The Kynesis String Quintet will perform some of Mozart’s most beautiful works.

L’événement Concert classique Mozart Bey a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle