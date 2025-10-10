Concert classique Nicolas Kilhoffer et le Trio du Levant Haguenau

Concert classique Nicolas Kilhoffer et le Trio du Levant Haguenau vendredi 10 octobre 2025.

Concert classique Nicolas Kilhoffer et le Trio du Levant

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Nicolas Kilhoffer avec son ensemble le Trio du Levant (violon, hautbois, orgue) pour un concert de musique classique.

Nicolas Kilhoffer avec son ensemble le Trio du Levant (violon, hautbois, orgue) pour un concert de musique classique.

De retour de deux tournées estivales en Bretagne et en Normandie, le Trio du Levant présentera un programme lumineux et contrasté, porté par le dialogue entre le hautbois, le violon et l’orgue. Les jeunes musiciens et amis Judith Laithier, Justin Paviot et Nicolas Kilhoffer sont de retour en Alsace pour une série de concerts.

Le programme mettra à l’honneur deux chefs-d’œuvre incontournables le Double concerto en sol mineur RV 576 de Vivaldi et le Concerto pour hautbois en ré mineur de Marcello, entrecoupés d’œuvres en duo et pour orgue seul. Le répertoire baroque dialoguera ainsi avec des pièces d’esthétique postromantique, spécialement choisies pour mettre en valeur les couleurs expressives de l’orgue.

Au cœur de l’ambition de ces jeunes artistes, portés par le caractère atypique de leurs parcours respectifs l’enthousiasme et le partage.

Entrée libre, libre participation .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 21 54 66

English :

Nicolas Kilhoffer with his ensemble the Trio du Levant (violin, oboe, organ) for a concert of classical music.

German :

Nicolas Kilhoffer mit seinem Ensemble dem Trio du Levant (Violine, Oboe, Orgel) für ein Konzert mit klassischer Musik.

Italiano :

Nicolas Kilhoffer con il suo ensemble il Trio du Levant (violino, oboe, organo) per un concerto di musica classica.

Espanol :

Nicolas Kilhoffer con su conjunto el Trio du Levant (violín, oboe, órgano) para un concierto de música clásica.

L’événement Concert classique Nicolas Kilhoffer et le Trio du Levant Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau