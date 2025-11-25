Concert classique Palluau-sur-Indre

Concert classique

13 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 17:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Pour le dernier concert de la saison, l’association Musiques et Interprètes a le plaisir d’accueillir le Quatuor Gallo, un ensemble jeune, brillant et plein de promesses. Une occasion rare de les entendre dans un cadre intimiste et chaleureux !

Fougueux et passionné, le Quatuor Gallus voit le jour en 2022 à Lyon avec l’envie profonde de partager au plus grand nombre la riches se et la beauté du répertoire pour quatuor à cordes . Formés auprès de Yovan Mar kovitch et Agnès Sulem, les quatre

musiciens bénéficient également des conseil s précieux de grands artistes tels que Walter Grimmer et Adelina Oprean.

En 2024, le Quatuor Gallus a l’honneur de se produire à l’Auditorium de Lyon aux côtés du Kronos Quartet et du Quatuor Debus s y dans le cadre de la tournée Kronos Five Decades . La même année, il s participent aux commémorations du 80e anniversaire de la Rafle du 25 novembre 1943 à l’Université de Clermont -Ferrand.

Leur répertoire s’étend avec curiosité et enthousiasme du baroque jusqu’aux compositeur s d’aujourd’hui. .

13 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 67 24 47 25 musiquesetinterpretes@gmail.com

English :

For the last concert of the season, the Musiques et Interprètes association is delighted to welcome the Quatuor Gallo, a young, brilliant ensemble full of promise. A rare opportunity to hear them in a warm, intimate setting!

German :

Für das letzte Konzert der Saison freut sich der Verein Musiques et Interprètes, das Gallo-Quartett begrüßen zu dürfen, ein junges, brillantes und vielversprechendes Ensemble. Eine seltene Gelegenheit, sie in einem intimen und warmen Rahmen zu hören!

Italiano :

Per l’ultimo concerto della stagione, l’associazione Musiques et Interprètes è lieta di accogliere il Quatuor Gallo, un ensemble giovane, brillante e pieno di promesse. Un’occasione rara per ascoltarli in un ambiente caldo e intimo!

Espanol :

Para el último concierto de la temporada, la asociación Musiques et Interprètes se complace en recibir al Quatuor Gallo, un conjunto joven, brillante y prometedor. Una ocasión única para escucharlos en un ambiente cálido e íntimo

