Concert classique : Petite Messe Solennelle – Rossini Église Saint-Philippe-du-Roule Paris samedi 7 février 2026.
Au programme :
–
G. Rossini :
« Petite Messe Solennelle » (1864)
C’est à 71 ans, bien après sa retraite de l’Opéra, que Rossini compose ce qu’il nomme avec facétie son « dernier péché de vieillesse ». Ne vous fiez pas au titre : cette messe n’a de « Petite » que le nom ! D’une durée d’une heure trente, elle est un chef-d’œuvre d’émotion, mêlant écriture savante et tendresse sacrée. Bravant le conseil de Beethoven qui lui disait de « fuir la musique sérieuse », Rossini nous lègue ici une œuvre bouleversante.
Sous la direction de Xavier Ricour, le Chœur Symphonique de Paris vous invite à redécouvrir cette œuvre majeure, accompagné par un duo original piano-accordéon et quatre jeunes solistes talentueux.
Le Chœur Symphonique de Paris vous propose son nouveau concert : la Petite Messe Solennelle de Rossini.
Le samedi 07 février 2026
de 20h30 à 22h30
payant
30 euros, gratuit moins de 12 ans.
Tout public.
Église Saint-Philippe-du-Roule 154, rue du faubourg St Honoré 75008 Paris
https://www.cosp.fr/ contact@cosp.fr https://www.facebook.com/choeursymphoniqueparis https://www.facebook.com/choeursymphoniqueparis
