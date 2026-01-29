Concert classique : Petite Messe Solennelle – Rossini Église Saint-Philippe-du-Roule Paris

Au programme :

G. Rossini :

« Petite Messe Solennelle » (1864)

C’est à 71 ans, bien après sa retraite de l’Opéra, que Rossini compose ce qu’il nomme avec facétie son « dernier péché de vieillesse ». Ne vous fiez pas au titre : cette messe n’a de « Petite » que le nom ! D’une durée d’une heure trente, elle est un chef-d’œuvre d’émotion, mêlant écriture savante et tendresse sacrée. Bravant le conseil de Beethoven qui lui disait de « fuir la musique sérieuse », Rossini nous lègue ici une œuvre bouleversante.

Sous la direction de Xavier Ricour, le Chœur Symphonique de Paris vous invite à redécouvrir cette œuvre majeure, accompagné par un duo original piano-accordéon et quatre jeunes solistes talentueux.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

30 euros, gratuit moins de 12 ans.

Tout public.

Église Saint-Philippe-du-Roule 154, rue du faubourg St Honoré 75008 Paris

