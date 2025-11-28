Concert classique piano et violoncelle Médiathèque Samuel Paty Moulins
Concert classique piano et violoncelle
Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
2025-11-28
Assistez à un concert de musiques classiques, mêlant piano et violoncelle, interprété par Maha Zahid et Jérémie Maillard.
Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 00 00 mediatheque@agglo-moulins.fr
English :
Enjoy a concert of classical music, combining piano and cello, performed by Maha Zahid and Jérémie Maillard.
German :
Erleben Sie ein Konzert mit klassischer Musik aus Klavier und Cello, gespielt von Maha Zahid und Jérémie Maillard.
Italiano :
Godetevi un concerto di musica classica, che unisce pianoforte e violoncello, eseguito da Maha Zahid e Jérémie Maillard.
Espanol :
Disfrute de un concierto de música clásica, que combina piano y violonchelo, interpretado por Maha Zahid y Jérémie Maillard.
