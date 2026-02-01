Concert classique piano et violoncelle Place de Lattre de Tassigny Moulins

Concert classique piano et violoncelle

Place de Lattre de Tassigny Médiathèque Samuel Paty Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de l’exposition Fake News Les faux dans la musique , la Médiathèque Samuel Paty propose un concert classique Piano et Violon.

.

Place de Lattre de Tassigny Médiathèque Samuel Paty Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 00 00 mediatheque@agglo-moulins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the exhibition Fake News? Les faux dans la musique exhibition, the Médiathèque Samuel Paty presents a classical piano and violin concert.

L’événement Concert classique piano et violoncelle Moulins a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région