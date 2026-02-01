Concert classique piano et violoncelle Place de Lattre de Tassigny Moulins
Concert classique piano et violoncelle Place de Lattre de Tassigny Moulins vendredi 13 février 2026.
Concert classique piano et violoncelle
Place de Lattre de Tassigny Médiathèque Samuel Paty Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Dans le cadre de l’exposition Fake News Les faux dans la musique , la Médiathèque Samuel Paty propose un concert classique Piano et Violon.
.
Place de Lattre de Tassigny Médiathèque Samuel Paty Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 00 00 mediatheque@agglo-moulins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the exhibition Fake News? Les faux dans la musique exhibition, the Médiathèque Samuel Paty presents a classical piano and violin concert.
L’événement Concert classique piano et violoncelle Moulins a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région