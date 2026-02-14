Concert classique pour les familles, La Merise, Trappes

Concert classique pour les familles Samedi 4 avril, 20h30 La Merise Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Chaque année est organisé un concert symphonique famille à la Merise qui permet au public non initié d’accéder à la musique classique par le choix de concertos virtuoses et à la Maîtrise de Trappes de se produire sur scène avec un grand orchestre symphonique.

Ils s’adressent en particulier aux familles des enfants de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont participé aux concerts pédagogiques.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3649 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

________