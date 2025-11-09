Concert classique revisité Smoking Joséphine Place de la 2ème DC Lunéville

Concert classique revisité Smoking Joséphine

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le quintet Smoking Joséphine revient avec Échos et puise dans les lointaines voix de la musique pour créer une correspondance inédite. Dans ce programme entièrement conçu pour les Smoking Joséphine, imaginé comme un voyage foisonnant à travers l’espace-temps musical, Couperin converse avec Ravel, Rameau murmure à l’oreille de Menut, la chaconne selon Lully se transforme en une fantaisie épique et débridée, les grandes voix du passé résonnent avec celles du présent… avec un brin de folie parfois, de l’audace souvent, de la fantaisie et de la virtuosité toujours, cette exploration passe de l’intimité à l’exubérance, en faisant s’entremêler les styles, s’emballer le curseur de la créativité, s’entrechoquer les idées, et en nous catapultant du passé à l’éternité !

Aux mélomanes, elles apportent un merveilleux souffle d’âme (Médiapart)Tout public

.

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75 chateau@departement54.fr

English :

The Smoking Joséphine quintet returns with « Échos », drawing on the distant voices of music to create an original correspondence. In this program, conceived entirely for Smoking Joséphine, Couperin converses with Ravel, Rameau whispers in Menut?s ear, Lully?s chaconne is transformed into an epic, unbridled fantasy, and the great voices of the past resonate with those of the present? sometimes with a touch of madness, often with daring, always with fantasy and virtuosity, this exploration moves from intimacy to exuberance, interweaving styles, racing the cursor of creativity, clashing ideas and catapulting us from the past to eternity!

« To music lovers, they bring a wonderful breath of soul » (Médiapart)

German :

Das Quintett Smoking Joséphine kehrt mit « Échos » zurück und schöpft aus den fernen Stimmen der Musik, um eine noch nie dagewesene Korrespondenz zu schaffen. In diesem Programm, das ganz für Smoking Joséphine konzipiert wurde und wie eine Reise durch die musikalische Zeit wirkt, unterhält sich Couperin mit Ravel, Rameau flüstert Menut ins Ohr, die Chaconne nach Lully verwandelt sich in eine epische und ungezügelte Fantasie, die großen Stimmen der Vergangenheit erklingen mit denen der Gegenwart? mit einem Hauch von Verrücktheit manchmal, Kühnheit oft, Fantasie und Virtuosität immer, geht diese Entdeckungsreise von Intimität zu Überschwang, lässt die Stile ineinanderfließen, die Kreativität hochfahren, die Ideen aufeinanderprallen und katapultiert uns aus der Vergangenheit in die Ewigkeit!

« Den Musikliebhabern bringen sie einen wunderbaren Hauch von Seele » (Médiapart)

Italiano :

Il quintetto Smoking Joséphine torna con « Échos », attingendo alle voci lontane della musica per creare una corrispondenza originale. In questo programma, concepito interamente per Smoking Joséphine e immaginato come un brulicante viaggio nel tempo e nello spazio musicale, Couperin dialoga con Ravel, Rameau sussurra all’orecchio di Menut, la ciaccona di Lully si trasforma in una fantasia epica e sfrenata, e le grandi voci del passato risuonano con quelle del presente? a volte con un tocco di follia, spesso con audacia, sempre con fantasia e virtuosismo, questa esplorazione passa dall’intimità all’esuberanza, intrecciando stili, correndo in avanti con creatività, scontrando idee, catapultandoci dal passato all’eternità!

« Per gli amanti della musica, portano un meraviglioso soffio d’anima » (Médiapart)

Espanol :

El quinteto Smoking Joséphine vuelve con « Échos », recurriendo a las voces distantes de la música para crear una correspondencia original. En este programa, concebido íntegramente para Smoking Joséphine e imaginado como un apasionante viaje a través del tiempo y el espacio musicales, Couperin conversa con Ravel, Rameau susurra al oído de Menut, la chacona de Lully se transforma en una fantasía épica y desenfrenada, y las grandes voces del pasado resuenan con las del presente? a veces con un toque de locura, a menudo con audacia, siempre con fantasía y virtuosismo, esta exploración pasa de la intimidad a la exuberancia, entrelazando estilos, adelantándose creativamente, chocando ideas, ¡catapultándonos del pasado a la eternidad!

« Para los melómanos, aportan un maravilloso soplo de alma » (Médiapart)

L’événement Concert classique revisité Smoking Joséphine Lunéville a été mis à jour le 2025-09-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS