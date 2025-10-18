Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT CLASSIQUE ROCK’N ROSE Le Soler

CONCERT CLASSIQUE ROCK’N ROSE Le Soler samedi 18 octobre 2025.

50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Un moment inédit qui réinvente vos morceaux préférés, entre douceur et rythme !
50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12  contact@lesoler.com

English :

A unique moment that reinvents your favourite tunes, with a gentle rhythm!

German :

Ein ganz neuer Moment, der Ihre Lieblingsstücke neu erfindet, zwischen Sanftheit und Rhythmus!

Italiano :

Un momento unico che reinventa le vostre canzoni preferite, con un ritmo delicato!

Espanol :

Un momento único que reinventa tus canciones favoritas, ¡con un ritmo suave!

