CONCERT CLASSIQUE ROCK’N ROSE Le Soler

CONCERT CLASSIQUE ROCK’N ROSE
50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-18 20:30:00
Un moment inédit qui réinvente vos morceaux préférés, entre douceur et rythme !
50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 contact@lesoler.com
English :
A unique moment that reinvents your favourite tunes, with a gentle rhythm!
German :
Ein ganz neuer Moment, der Ihre Lieblingsstücke neu erfindet, zwischen Sanftheit und Rhythmus!
Italiano :
Un momento unico che reinventa le vostre canzoni preferite, con un ritmo delicato!
Espanol :
Un momento único que reinventa tus canciones favoritas, ¡con un ritmo suave!
