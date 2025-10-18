CONCERT CLASSIQUE ROCK’N ROSE Le Soler

2025-10-18 20:30:00

Un moment inédit qui réinvente vos morceaux préférés, entre douceur et rythme !

50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 contact@lesoler.com

A unique moment that reinvents your favourite tunes, with a gentle rhythm!

Ein ganz neuer Moment, der Ihre Lieblingsstücke neu erfindet, zwischen Sanftheit und Rhythmus!

Un momento unico che reinventa le vostre canzoni preferite, con un ritmo delicato!

Un momento único que reinventa tus canciones favoritas, ¡con un ritmo suave!

