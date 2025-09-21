Concert classique Saint-Pôtan
Concert classique Saint-Pôtan dimanche 21 septembre 2025.
Concert classique
Eglise Saint-Pôtan Côtes-d’Armor
Trio Caldara
Avec
Anne-Laure Josse-Binet voix
Pascal Tufféry clavecin
Marie-Luce Groleau flûte traversière .
Eglise Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 40 34 87
