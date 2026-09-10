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Concert classique « Transformations II » Ferrières-en-Gâtinais

vendredi 2 octobre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais

Concert classique « Transformations II » Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif

Ferrières-en-Gâtinais

Concert classique « Transformations II »

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Concert classique « Transformations II »
L’association d’Art et de Cœur présente « Transformations II », concert classique, avec Yoko Takeuchi – soprano et Jean-Luc Manca – accordéon classique. Variations sur des airs d’opéra mélodies et œuvres sacrées.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

« Transformations II » Classical Concert

L’événement Concert classique « Transformations II » Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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