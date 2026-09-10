Concert classique « Transformations II » Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 2 octobre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Concert classique « Transformations II »
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Concert classique « Transformations II »
L’association d’Art et de Cœur présente « Transformations II », concert classique, avec Yoko Takeuchi – soprano et Jean-Luc Manca – accordéon classique. Variations sur des airs d’opéra mélodies et œuvres sacrées. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
« Transformations II » Classical Concert
L’événement Concert classique « Transformations II » Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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