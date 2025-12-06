Concert classique Un festin musical Quatzenheim

Concert classique Un festin musical

27 rue prinpale Quatzenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-06 17:00:00

Fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-06 2025-12-07

Concert classique donné dans la petite église de Quatzenheim, le samedi 6 décembre à 18h et le dimanche 7 décembre à 17h… pour un concert exceptionnel sur le thème Un festin musical , afin de déguster les saveurs de la musique…

Au programme le groupe Brin de folie , un quintette à cordes, une flûtiste et des chanteurs d’opéra… Dons au plateau et cocktail offert avec les musiciens…

Au menu

Apéritif Strauss Aimer, boire et chanter (orchestre seul),

Entrées Offenbach ‘Pomme d’Api’ Trio à table (soprano, ténor et basse),

Mozart ‘L’enlèvement au sérail’ Vivat bacchus (ténor et basse),

Offenbach Trombalcazar Trio du jambon de Bayonne (soprano, ténor et basse),

Plats Offenbach Les Brigands Les fourneaux sont allumés (soprano, ténor et basse),

Lecocq Le docteur Miracle Voici l’omelette (Soprano, ténor et basse),

Rossini Un italien à Alger ouverture (orchestre seul),

Offenbach Pomme d’Api Trio du grill (soprano, ténor et basse)on retire le gâteau (basse), Strauss Valses des bonbons Vins Verdi La Traviata Libiamo (Soprano et ténor) Varney Les mousquetaires au couvent (Basse),

Desserts Offenbach L’île de Tulipatan Air de Théodorine (soprano),

Offenbach Madame Favart quand du four (orchestre seul),

Café Tchaïkovski Casse-noisette danse du thé et danse du chocolat (orchestre seul),

Champagne Strauss Champagne polka (orchestre seul),

Offenbach La Perichole à quel dîner (soprano). 0 .

